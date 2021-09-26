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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 830 حالة ضمن مبادرة"عنيك في عنينا" بقنا

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مؤسسة “صناع الخير”، بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني و برعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي، قافلة طبية مجانية للكشف على امراض العيون بالمجان، وذلك ضمن مبادرة “عنيك في عنينا” لمكافحة مسببات العمى  بقرى  المبادرة الرئاسية  “حياة كريمة”.


أكد محافظ قنا ، أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للوقوف بجانب مؤسسات الدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً.
 

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و أشار محافظ قنا ، إلى أن مبادرة "عنيك في عنينا لمحاربة العمى" ، التي نفذتها مؤسسة صناع الخير ، بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي و ذلك بالتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعى والتربية و التعليم و الصحة.


ومن جانبها أوضحت حسيبه سراج الدين، عضو ميدانى مبادرة حياه كريمة عن مؤسسات المجتمع المدني ، بأن  القافلة قدمت خدماتها الطبية النوعية فى مجال أمراض العيون لـ ٨٣٠ من أهالي قرية الرئيسية و القرى المجاورة لمركز نجع حمادي ، مشيرًة  إلى أن ١٩٠ من الأهالي يحتاجون لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة وسيتم إجراؤها لهم بالمجان


و أضافت سراج الدين ، أن القافلة قدمت العلاج المجاني للأهالي ممن تم توقيع الكشف  الطبي عليهم، كما تم تشخيص احتياج ٢٣٠ مواطنًا لنظارات طبية وعمل مقاسات النظارات، و إتاحة فرص اختيار كل مواطن لنظارته الطبية التي يريدها من حيث الشكل و اللون تمهيداً لتسليمها لهم خلال أسبوع .

 

قافلة طبية

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قنا صناع الخير منظمات المجتمع المدني بنك مصر العيون مسببات العمى حياة كريمة

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