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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حيضان الدم" عرض مسرحي يحارب الثأر بـ قصر ثقافة قنا | صور

مسرحية حيضان الدم
مسرحية حيضان الدم بقصر ثقافة قنا

قدمت فرقة أناكوندا المسرحية ، عرضا مسرحيا بعنوان "حيضان الدم" علي مسرح قصر ثقافة قنا ، مساء اليوم السبت ، ضمن فعاليات مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية.

 

حضر فعاليات العرض ، اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، و المهندس تامر سعيد ، سكرتير عام المحافظة، و المهندسة فاطمة إبراهيم ، السكرتير العام المساعد ، و العميد أحمد عوض ، المستشار العسكرى للمحافظة.

 

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كما حضر من النواب كل من : النائب جمال أحمد عامر ، و النائب محمد عزت القاضى و الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض، و النائبة نجلاء باخوم ، أعضاء مجلس النواب، و عدد من وكلاء الوزارة و رجال الدين الإسلامى و المسيحى و أهالى قريتى أبوحزام و حمرادوم و شباب و فتيات محافظة قنا . 


قال محافظ قنا ، إن الحلول الأمنية لمشكلة الثأر  لم تعد الحل الأمثل للقضاء على الخصومات الثأرية و نشر السلم الإجتماعى لأنها باتت موروثاً ثقافياً متجذراً في عقول و وجدان أبناء الصعيد ولذلك تم إطلاق مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية للعمل على منع وقوع حوادث الثأر، بالتوازى مع إنهاء الخصومات الثأرية القائمة و ذلك من خلال الإعتماد على القوة الناعمة كأحد الوسائل المساعدة للحلول الأمنية فى تحقيق أهداف المبادرة . 


وأشاد محافظ قنا ، بالعرض المسرحى الذى قدمته فرقة أناكوندا لنبذ عادة الثأر فى الصعيد، مشيراً إلى أن العرض ناقش القضية من عدة محاور ، كما أنه سلط الضوء على مخاطر الثأر و سلبياته و طرق معالجته بما يخدم مصلحة الفرد والمجتمع.


 و أضاف الداودي ، بأن المحافظة مستمرة فى تنظيم الفعالية الثقافية و ندوات التوعية بهدف تغيير الموروث الثقافى لدى المواطنين تجاه عادة الثأر و نبذ العنف و التعصب واللجوء إلى الحلول السلمية و القضائية للخلافات و الخصومات الثأرية عبر الإقناع و التثقيف.

و أشار محافظ قنا ، إلي أنه منذ إطلاق المبادرة جرى عقد سلسلة من الإجتماعات التنسيقية بديوان عام المحافظة بالإضافة إلى عقد مؤتمرين جماهريين بقريتى أبوحزام وحمرادوم لحث المواطنين على نبذ العنف، لافتاً إلى أنه تم تكليف المسئولين بإعداد قاعدة بيانات حول الخصومات الثأرية القائمة حتى يتسنى للجنة المصالحات العمل على حل تلك الخصومات.

مسرحية حيضان الدم بقصر ثقافة قنا

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قنا قصر ثقافة قنا خصومات مبادرة ثأرية حيضان الدم فرقة أناكوندا المسرحية عرض مسرحى

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