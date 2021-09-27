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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاستثمار الصيني يسجل نموا مطردا في أفريقيا

الصين
الصين

شهد الاستثمار الصيني في أفريقيا توسعا مطردا رغم الاتجاه الهبوطي في الاقتصاد والتجارة العالميين الناتج عن انتشار جائحة كوفيد-19، وفق ما أظهر تقرير رسمي.

وبلغ الاستثمار الصيني في أفريقيا 2.96 مليار دولار  في عام 2020، بزيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي ومن بين القيمة الإجمالية، بلغ الاستثمار المباشر غير المالي 2.66 مليار دولار ، وفقا للتقرير السنوي حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأفريقية 2021 الذي صدر مؤخرا.

وصدر التقرير قبل الدورة الثانية للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا المقرر عقده في مدينة تشانغشا، حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين، في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر.

وشهد الاستثمار الصيني في قطاع الخدمات بأفريقيا زيادة كبيرة حيث ارتفع الاستثمار في القطاعات الفرعية مثل البحث العلمي وخدمات التكنولوجيا والنقل والتخزين وخدمات البريد بواقع أكثر من الضعفين، بحسب التقرير.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، بلغ الاستثمار الصيني المباشر في أفريقيا 2.07 مليار دولار، ما يعد أداء أفضل من المستوى المسجل لنفس الفترة في عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19.

 

الصين الاستثمار التجارة الاقتصاد أزمة كوفيد -19

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