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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار المرأة المصرية صانعة السلام

قومي المرأة بالمنيا يعلن بدء حملة طرق الأبواب في 3 مراكز

حملة المجلس القومي
حملة المجلس القومي للمرأة بالمنيا

أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا اليوم حملة طرق الأبواب تحت شعار ( المرأة المصرية صانعة السلام) برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بقرى بني روح وجعوير وشعراوي والبراجيل بمركز ملوى بمتابعة سمية بهاء عضو الفرع ، وقرى بني موسى وجريس وكوم المحرص بأبوقرقاص بمتابعة مارى هنرى عضو الفرع ، وقرى البجهور وكفر مهدي والازهري بمركز العدوة بمتابعة وردة وزير عضو الفرع.

 

وتأتي الحملة ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنيا بمشاركة الرائدات الريفيات والواعظات و الراهبات سفيرات المحبة و السلام بالمجلس و اللاتى تدربن على كيفية توصيل رسائل  الحملة للفئة المستهدفة والتى تحمل ثقافة السلام والتعايش السلمى وقبول الآخر و نبذ العنف.

 

وتهدف الحملة إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مباردة حياة كريمة ، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام و الأمن و ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية ، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

 

في سياق متصل احتفلت قرية بنى عبيد بأبوقرقاص بيوم للمحبة والسلام بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا من خلال  ورشة أشغال فنية للسيدات وورشة رسم للأطفال وحفل موسيقى  وانشاد دينى .

 

و على هامش الفعالية عقدت ندوة صحية للسيدات للتوعية بسرطان الثدى والتعريف بالخدمات المختلفة التي يقدمها المجلس حاضرت فيها الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع.

 

وعرض بيمن فايق عضو الفرع أنواع العنف ضد المراة وجهود المجلس للقضاء عليها، كما قدم  إسلام فرغلى محامى الفرع ومسئول مكتب شكاوى المرأة الدور الذى يقوم به المكتب وأعلن عن الخط الساخن  15115 لتلقى الشكاوى.

 

يذكر أن  الفرع استهدف 9700 فى اليوم الأول للحملة ( 7650 سيدة - 750 رجل - 1300 طفل)  من خلال 2500 زيارة بقرى مراكز العدوة وأبوقرقاص وملوى بمشاركة أعضاء الفرع والرائدات الريفيات و الراهبات و الواعظات.

الأزهر حياة كريمة المجلس القومى للمرأة المرأة المصرية ثقافة المنيا المبادرة الرئاسية الدكتورة مايا مرسى شكاوى العنف ضد المرأة الرائدات الريفيات مشروعات التنموية

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