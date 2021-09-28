عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة كورونا: سعر أسترازينيكا عند طرحه كان أقل بكثير مقارنة بموديرنا وفايزر

صدى البلد

قال الدكتور محمد النادي  عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا، إن تقليص المدة بين الجرعتين الاولى والثانية لمتلقي لقاح " استرازينيكا " من ثلاثة اشهر إلى 28 يوم ليس جديداً، مضيفا أنه منذ ظهور اللقاح “أسترازينيكا” وكان الحديث وقتها أن الفترة بين الجرعتين 28 يوم، وكذا بالنسبة لفايزر  كانت 21 يوماً فقط "و28 يوماً بين الجرعتين لكلاً من موديرنا وسينوفاك وسبوتنيك. 


َتابع محمد النادي، في  مداخلة  هاتفية ضخلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أن الاقبال الشديد على  لقاح أسترازينيكا لتراجع سعره حيث كان يعادل 4 دولار مقارنة  باسعار فايزر وموديرنا التي  كانت تتراواح بين 34-38 دولاراً للجرعة سببا رئيسياً هو السبب   الرئيسي لوضع فترة ثلاثة اشهر بين الجرعتين    قائلاً : " أنا بقول ربما وأحط تحتها خطوط كتيرة أسترازينيكا لما طلع كان الاصل بين الجرعتين 28 يومأص فقط لكن   من تزايد حجم الطلب   الشديد غير المسبوق من دول العالم وخاصة الاتحاد الاوروبي   جعلت  الفترة  ثلاثة اشهر بين الجرعتين  نتيجة نقص المعروض  وزيادة الطلب العالمي ". 


وأشار إلى أن من حصلوا على جرعتي  استرازينيكا في فترة ثلاثة اشهر له فائدة حقيقية  لمن حصلوا عليه  كون الفترة بينهما ثلاثة اشهر الامر الذي   يجعل الطريق مفتوحاً في حال اللجوء للجرعة الثالثة المعززة للمناعة قد تمتد فترتها إلى سنة مقارنة بما ماحصلوا على الجرعتين في غضون المدة الجديدة بين  الجرعتين والتي تبلغ شهراً قائلاً : فتحت المسافة   بين الجرعة الاولى والثانية  بمتا يمكن من إرجاء الجرعة المعززة للجهاز المناعي ". 


وارجع أسباب تقليص الفترة بين الجرعتين إلى 28 يوماً إلى توافر الانتاج   والمعروض والوفاء بالطلب العالمي قائلاً : " الانتاج متوفر  وفيه وفرة وكل الناس قادرة تحصل عليه "

محمد النادي لقاح كورونا فيروس كورونا اخبار التوك شو لقاح سبوتنك

موضوعات متعلقة

أشرف الفقي: «كورونا هيعيش معانا بسبب تحور الفيروس.. والتلقيح طوق النجاة»

ترشيحاتنا

كيروش اسم يليق بمصر .. ربيع ياسين: حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب أدى ما عليه

ربيع ياسين يفتح النار على الجبلاية: التربيطات كبيرة والمصالح تحكم اختيار المدربين

شوقي غريب يكشف سر عودته للمنتخب الأولمبي .. فيديو

أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على ميلان ويحول تأخره لانتصار مثير بدوري الأبطال

محمد رمضان يشوق جمهوره بعمل جديد رفقة ممثلة هندية.. شاهد

توابع أزمة الغواصات| ماكرون: الاتحاد الأوروبي ساذج.. ووقعنا صفقة تسليح ضخمة مع اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تكشف حقيقة امتناع لاعبي الفريق عن التدريبات

السعودية: إسرائيل تخالف قرارات الشرعية الدولية بعدم إخضاع منشآتها النووية للرقابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

مش أول مرة.. شاهد لحظة ضرب الرئيس الفرنسي ماكرون بالبيض في ليون

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

شريف سليمان يكتب: خلصت الحدوتة

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ