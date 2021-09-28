مكافحة كورونا: سعر أسترازينيكا عند طرحه كان أقل بكثير مقارنة بموديرنا وفايزر

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس " كورونا، إن تقليص المدة بين الجرعتين الاولى والثانية لمتلقي لقاح " استرازينيكا " من ثلاثة اشهر إلى 28 يوم ليس جديداً، مضيفا أنه منذ ظهور اللقاح “أسترازينيكا” وكان الحديث وقتها أن الفترة بين الجرعتين 28 يوم، وكذا بالنسبة لفايزر كانت 21 يوماً فقط "و28 يوماً بين الجرعتين لكلاً من موديرنا وسينوفاك وسبوتنيك.



َتابع محمد النادي، في مداخلة هاتفية ضخلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أن الاقبال الشديد على لقاح أسترازينيكا لتراجع سعره حيث كان يعادل 4 دولار مقارنة باسعار فايزر وموديرنا التي كانت تتراواح بين 34-38 دولاراً للجرعة سببا رئيسياً هو السبب الرئيسي لوضع فترة ثلاثة اشهر بين الجرعتين قائلاً : " أنا بقول ربما وأحط تحتها خطوط كتيرة أسترازينيكا لما طلع كان الاصل بين الجرعتين 28 يومأص فقط لكن من تزايد حجم الطلب الشديد غير المسبوق من دول العالم وخاصة الاتحاد الاوروبي جعلت الفترة ثلاثة اشهر بين الجرعتين نتيجة نقص المعروض وزيادة الطلب العالمي ".



وأشار إلى أن من حصلوا على جرعتي استرازينيكا في فترة ثلاثة اشهر له فائدة حقيقية لمن حصلوا عليه كون الفترة بينهما ثلاثة اشهر الامر الذي يجعل الطريق مفتوحاً في حال اللجوء للجرعة الثالثة المعززة للمناعة قد تمتد فترتها إلى سنة مقارنة بما ماحصلوا على الجرعتين في غضون المدة الجديدة بين الجرعتين والتي تبلغ شهراً قائلاً : فتحت المسافة بين الجرعة الاولى والثانية بمتا يمكن من إرجاء الجرعة المعززة للجهاز المناعي ".



وارجع أسباب تقليص الفترة بين الجرعتين إلى 28 يوماً إلى توافر الانتاج والمعروض والوفاء بالطلب العالمي قائلاً : " الانتاج متوفر وفيه وفرة وكل الناس قادرة تحصل عليه "