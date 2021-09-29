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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساهم في فوز سان جيرمان.. أرقام ماركو فيراتي أمام مانشستر سيتي

فيراتي
فيراتي

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا مستحقا على نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء فى إطار منافسات دوري ابطال أوروبا.

وسجل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أول أهدافه بقميص باريس سان جيرمان من صناعة الفرنسي كيليان امبابي.

وقدم ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان مردود قوى رغم تبديله بعد الحصول على بطاقة صفراء.

صدى البلد يرصد أرقام ماركو فيراتي فى مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

يتميز ماركو فيراتي بالهدوء والانضباط وحسن التصرف كما ساهم فى تحطيم ضغط مانشستر سيتي بإمتياز.

يعتبر ماركو فيراتي العلامة الفارقة فى مباراة مانشستر سيتي في الخروج بالكرة من جانب ال PSG  

نجح ماركو فيراتي فى ممارسة الضغط العالي الرهيب والحد من الضغط العكسي الذي يمارسه السيتي حتى يمنع الخصم من التحولات أو البناء من الخلف والتدرج بالكرة من الدفاع للوسط والهجوم.

شارك ماركو فيراتي في ثلاثة  محاور من الملعب بفضل انتشاره داخل المستطيل الأخضر.

ماركو فيراتي خاض مباراة كبيرة فنيا وتكتيكيا وبدنيا وذهنيا إضافة إلى جودة عالية في دقة التمريرات والتحولات السريعة.

امتاز ماركو فيراتي بحسن التصرف في الوضعيات الصعبة خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي.

ماركو فيراتي نجح فى إرسال ٢٨ تمريرة من أصل 30 تمريرة التي تعتبر نسبة نجاح عالية جدا.

قام بـ 3 مراوغات تحت الضغط ناجحة من 3 وضعيات اختار فيها المراوغة يعني نسبة نجاح 100٪.

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان يمتلك ٤ نقاط من تعادل وفوز ضمن منافسات دورى ابطال أوروبا.

ليونيل ميسي صدى البلد دوري ابطال أوروبا مانشستر سيتي باريس سان جيرمان سان جيرمان

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