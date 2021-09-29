عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021-2022

صدى البلد

ننشر مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021-2022.

 

ومن المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية للمحكمة اليوم الموافق 29 سبتمبر المشروع الذي يجري بموجبه توزيع القضاة على دوائر المحاكم المختلفة ومأموريتها بالقاهرة والجيزة.

يشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة تعقد اليوم الموافق 29 سبتمبر عقد اجتماع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، وذلك في الثانية عشر ظهراَ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تنعقد في الواحدة ظهرا للنظر في توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021 – 2022.

 

الجدير بالذكر أن محكمة استئناف القاهرة، أخطرت جميع رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة ومأمورياتها بمستجدات العام القضائي الجديد، وقيام المحكمة بالوصول لتحقيق العدالة في التوزيع وراحة القضاة رؤساء وأعضاء الدوائر، كما تم إرسال مشروع توزيع العمل للقضاة في ضوء ما تم الانتهاء منه حتى يتسنى للقضاة إبداء ما يرونه من ملاحظات أو تظلمات بشأنه كي يتم إعداد المشروع النهائي لاعتماده خلال الجمعية العمومية.

رئيس محكمة استئناف القاهرة محكمة الاستئناف أخبار المحاكمات مأموريات محكمة استئناف القاهرة العام القضائي الجديد

ترشيحاتنا

طلعت يوسف يعلن أول الراحلين عن الإسماعيلي

قرار جمهوري بسحب تعيين مندوب مساعد بمجلس الدولة

مفكر سياسي: اهتمام إقليمي ودولي بضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب

تعرف علي تطورات إصابة حسين الشحات وياسر ابراهيم

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري استعدادات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021

أمين عام البرلمان العربي يبحث التعاون المشترك مع نظيره «للطفل»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| لحظة اشتعال النيران داخل منطقة مطاعم جليم بالإسكندرية

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

مشادة مع كارتيرون..شوبير يعلن تمرد لاعبي الزمالك عن خوض التدريبات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاربعاء 29-9-2021

صحيفة تكشف عن مبيعات إسرائيل السرية العسكرية لدولة عربية

التفاصيل الكاملة لقرار كيروش بتنصيب محمد صلاح قائدا لمنتخب مصر

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

من الطلاق إلى هي دلوقتي غير محجبة.. تصريحات والد حلا شيحة المثيرة

فيديوجراف| السالمونيلا تعود.. انتشار وباء في 29 ولاية أمريكية

فيديو جراف| سرعة جنونية.. سباق التريلات يثير الذعر بمدينة نصر

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: استوصوا بهن.. كيف نرى السيدة المطلقة؟

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ