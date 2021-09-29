ننشر مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021-2022.

ومن المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية للمحكمة اليوم الموافق 29 سبتمبر المشروع الذي يجري بموجبه توزيع القضاة على دوائر المحاكم المختلفة ومأموريتها بالقاهرة والجيزة.

يشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة تعقد اليوم الموافق 29 سبتمبر عقد اجتماع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، وذلك في الثانية عشر ظهراَ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تنعقد في الواحدة ظهرا للنظر في توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021 – 2022.

الجدير بالذكر أن محكمة استئناف القاهرة، أخطرت جميع رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة ومأمورياتها بمستجدات العام القضائي الجديد، وقيام المحكمة بالوصول لتحقيق العدالة في التوزيع وراحة القضاة رؤساء وأعضاء الدوائر، كما تم إرسال مشروع توزيع العمل للقضاة في ضوء ما تم الانتهاء منه حتى يتسنى للقضاة إبداء ما يرونه من ملاحظات أو تظلمات بشأنه كي يتم إعداد المشروع النهائي لاعتماده خلال الجمعية العمومية.