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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد رفعت يكشف شكل الدوري الأقرب للتنفيذ في الموسم الجديد.. تفاصيل

الدوري المصري
الدوري المصري

قال خالد رفعت، عضو رابطة الأندية المحترفة، إن شكل الدوري من أحد حقوق الرابطة باعتبارها مسؤولة عن المسابقة بشكل عام.

 

وأضاف رفعت خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الماتش": "نشكر الدولة على التطور في البنية التحتة مؤخرًا وهو شيء مهم لتطوير المسابقة والدوري المصري يمكن أن يكون المنتج الرياضي الاقتصادي الأعلى في الشرق الأوسط".

 

وتابع عضو رابطة الأندية المحترفة:"الرابطة مراحل ولن تكون الأمور في أول يوم ممتازة، والمرحلة الأولى ستكون الأصعب بالانتقال من مرحلة لآخر وهناك (ميكس) في الرابطة من مجموعة خبرات يجب الاستفادة منها كما أن نجاح الرابطة يعتمد على نجاح النظام الأساسي لها".

واسترسل:"كل رابطة من الروابط الموجود بها مجموعة ناجحة من النظام الأساسي ولكن لن تقوم بـ (كوبي بيست) ولابد من أن يكون لائحة تعبر عن الدوري المصري، ولكن هذا لا يمنع أن نستفد من التجارب الموجودة، وهناك نماذج يمكن مراجعتها والانتقاء مع الفكر الداخلي والتطويع الخاص بالدوري المصري وبعد التأسيس والانضمام للرابطة كل عضو يسعى لخدمة الـ 18 ناديًا ولصالح المسابقة وهذا موجود في الخارج".

وأتم رفعت تصريحاته بقوله:"ضُغطنا بقدومنا قبل بداية الدوري بفترة قصيرة.. ولكن مستقبلاً سيكون من المهم هيكلة الرابطة والإدارات التي بداخلها ونظام اللائحة الحالية للرابطة يُفيد بتغيّر أعضائها كل عام، وسندرس في لائحة النظام الأساسي عما إذا كان الأنسب ذلك".

خالد رفعت رابطة الأندية المحترفة الدوري المصري الشرق الاوسط النظام الأساسي

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