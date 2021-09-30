هكذا دعمت فنانات الوطن العربي رئيسة وزراء تونس

حرصت عدد من فنانات الوطن العربى على دعم قرر تعين أول سيدة بمنصب رئيسة وزراء بتونس ومن بينهم هؤلاء الفنانات..

درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهر فى الصورة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، وعلقت درة كالتالي:"فخورة ببلادي لاختيارها #نجلاء_بودن لتكون اول أمرآة في تاريخ تونس والوطن العربي تحتل منصب رئيسة حكومة تونس .. #درة

#تونس".

إليسا

عبّرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن سعادتها باختيار ​نجلاء بودن​ لتكون رئيسة الوزراء في ​تونس​.



وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع "تويتر"، "تونس الجميلة في كل شيء تنتصر للمرأة مرة جديدة.. مبروك لهذه الدولة الحبيبة انتصارها للمساواة عبر أول رئيسة حكومة.. إنها نون التأنيث والنصر".

لطيفة

علّقت الفنانة التونسية لطيفة على قرار إسناد رئاسة الوزراء التونسية إلى السيدة نجلاء بودن، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر .

حيث علقت لطيفة قائلة: لأول مرة فى تاريخ تونس والعالم العربى رئيسة حكومة امرأة، موش غريب على بلد فيها وزارة للمرأة ، السيدة نجلاء بودن بالتوفيق لك ولبلادي الغالية ثقتى كبيرة فى شعبنا".