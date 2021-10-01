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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة.. الأحد

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة  أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/10/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 4/11/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها  بالمجاورة الثالثة بمنطقة شمال المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة. 

 

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه على العملاء الفائزين بقطع أراضٍ التوجه إلى بنك التعمير والإسكان  فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء الإجراءات ومراجعة جهاز المدينة للاستلام.

جداول مواعيد تسليم  قطع أراضي الإسكان المتميز في أكتوبر الجديدة

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 43، يوم الأحد 3/10/2021، والقطع من 44 : 80، يوم الإثنين 4/10/2021، والقطع من 81 : 119، يوم الثلاثاء 5/10/2021، والقطع من 120 : 152، يوم الأربعاء 6/10/2021، والقطع من 153 : 193، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 194 : 225، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 226 : 251، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع من 252 : 276، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 277 : 313، يوم الخميس 14/10/2021.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 314 : 342،   يوم الأحد 17/10/2021، والقطع من 343 : 382، يوم الإثنين 18/10/2021، والقطع من 383 : 415، يوم الثلاثاء 19/10/2021، والقطع من 416 : 448، يوم الأربعاء 20/10/2021، والقطع من 449 : 473، يوم الأحد 24/10/2021، والقطع من 474 : 508، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 509 : 538، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 539 : 569، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 570 : 610، يوم الخميس 28/10/2021، والقطع من  611 : 638، يوم الأحد 31/10/2021، وتخصيص الأيام من الإثنين 1/11/2021، وحتى الخميس 4/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة

أكتوبر الجديدة مدينة قطع أراضي الأسكان القطع

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