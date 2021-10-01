فريق الأهلي لكرة الماء يواجه الجزيرة وديا اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي، مباراة ودية اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ، أمام الجزيرة، ضمن استعدادات الفريق لمسابقة الدوري وكأس مصر.



وتأتي المباراة، ضمن البطولة الودية التي ينظمها نادي الجزيرة، ويشارك فيها الأهلي بجوار ناديي هليوبوليس والشمس.



وكان الأهلي قد تعادل في المباراة الأولى خلال البطولة أمام هليوبوليس بنتيجة 11-11، ثم فاز في المباراة الثانية على الشمس بنتيجة 12 - 7.



وستكون المواجهة التي يخوضها فريق الأهلي أمام الجزيرة هي الثالثة في البطولة الودية، والتي ستختتم منافساتها غدًا السبت بإقامة المباراة النهائية وكذلك مواجهة آخرى لتحديد صاحب المركز الثالث.



وأكد وليد وصفي المدرب العام لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي، أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، من أجل الاستعداد لبطولات الموسم القادم، حيث ستنطلق بطولة كأس مصر في منتصف شهر أكتوبر القادم.



وأضاف أن الهدف الأساسي من وراء المشاركة في البطولة الودية، هو اكتساب الاحتكاك المطلوب قبل انطلاق المباريات الرسمية.



يذكر أن الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي يضم كلا من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، ووليد ‏وصفي مدربًا عامًّا، وعمر سامي مدربًا، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري ‏إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل.‏