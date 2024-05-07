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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس مياه القناة: بدأنا مراحل غسيل الشبكات والتأكد من الجودة

صدى البلد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن البدء في تنفيذ خطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قرى ومراكز ومناطق إقليم محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، والتأكد من ضبط جودة المياه.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن مراحل أعمال الشبكات تتم  بصورة دورية في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا إلى أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عدة عينات عشوائية من المنازل ودار العبادة والمقاهي  للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها فى قرار وزارة الصحة.

وأكد عصمت، أنه يتابع وبصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن مهندسى وفنيى وعمال الشركة تعاملوا مع عدد من الكسور والأعطال المفاجئة في شبكات مياه الشرب بعدة مناطق مختلفة وتم إصلاحها في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مشيرا الى تسخير كافة الإمكانات والتعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة حتى تم الانتهاء من جميع الأعمال مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع خدمة مياه الشرب خلال فترة الإصلاح، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

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