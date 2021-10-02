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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل سوق الجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش

بدء تشغيل سوق الجملة
بدء تشغيل سوق الجملة بالعريش

شهد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ،بدء تشغيل سوق الجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، لافتًا إلي أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على أرض سيناء ، ويعد نقله نوعية في المحافظة، حيث تم تصميمه ليكون على أحدث طراز وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة .


وأضاف المحافظ ، أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى " العريش / القنطرة شرق "، وهو بتكلفة 180 مليون جنيها.


وأشار المحافظ إلى إنشاء موقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام طبقًا لاحدث الانظمة المرورية .

 

6 معارض متنوعة للسلع
ويضم السوق 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن، أسماك، لحوم، وخضروات وفاكهة )، مجمع مطاعم وكافتيريات، محلات خدمية متنوعة باجمالى 36 محلا و8 ثلاجات تبريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ ومسجد وخزان رئيسى للمياه سعة 1000 مترا مكعبا ومبنى ادارى وبوابات اليكترونية.. إلى جانب غرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها: مكتب شهر عقارى، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إدارى، بنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات، وأسوار خارجية .
وبدوره .. أكد محمد عيد المدير التنفيذى للسوق أنه تم انشاء السوق بتكلفة 180 مليون جنيها .. حيث شملت التكلفة : المبانى الخدمية والمعارض والأسوار وميزان البيسكول وغرفة موزع الكهرباء والمداخل الاليكترونية وشبكة تغذية الكهرباء والصرف الصحى والطرق الداخلية والخارجية حول المشروع ، ومصنع الثلج لخدمة السوق .

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تشغيل سوق الجملة غرب العريش

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