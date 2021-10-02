رئيسة جورجيا ترفض العفو عن رئيس البلاد السابق

قالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي إنها لن تعفو عن الرئيس السابق والسياسي المعارض ميخائيل ساكاشفيلي بعد اعتقاله في جورجيا يوم الجمعة.

وكان السلطات في جورجيا قد حذرت ساكاشفيلي من أنها ستعتقله إذا عاد إلى البلاد. وأدين ساكاشفيلي غيابيا بإساءة استخدام السلطة والتستر على أدلة في قضايا أمام المحاكم في 2018 وهو ما وصفه بأنها قضايا ذات دوافع سياسية.

وقال رئيس الوزراء إيراكلي جاريباشفيلي في حديث لقناة "إيميدي": "الاستفزاز الذي قام به كان من الممكن أن يتحول إلى مواجهة خطيرة، ويمكننا أن نقول بالتأكيد أننا منعنا استفزازا كبيرا وأعمال شغب في البلاد".

وأشار إلى أن المعلومات حول وصول ساكاشفيلي للبلاد كانت موجودة لدى السلطات، ولكن الأخيرة كانت تنكر ذلك من أجل عدم عرقلة عملية اعتقاله.

وغادر ساكاشفيلي البلاد في عام 2013، حيث فتحت 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.

في نفس السياق، قالت أمينة المظالم الجورجية نينو لومدجاريا، إن ساكاشفيلي، أعلن إضرابه عن الطعام عقب تعرضه للاعتقال بمجرد عودته إلى جورجيا، وإنه اعتبر نفسه "معتقلا سياسيا".