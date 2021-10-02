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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات مواد البناء إلى تركيا ترتفع بنسبة 81% خلال الـ 8 أشهر 2021

صدى البلد

صعدت صادرات مصر من مواد البناء إلى تركيا بنسبة 81% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 لتبلغ 171 مليون دولار مقابل 94 مليون دولار، وإلى السودان بنسبة 57% لتسجل 98 مليون دولار في مقابل 88 مليون دولار.

 

واضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه زيادة  صادرات مواد البناء المصرية إلى استراليا بنسبة 21%  لتبلغ 106 ملايين دولار  في مقابل 88 مليون دولار.

 

وسجلت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية انخفاضا بنسبة 18.1% لأكبر 10 دول مستوردة، لتبلغ قيمة الصادرات لتلك الدول نحو 2.491 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 في مقابل 3.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.


وأوضح التقرير أن إيطاليا تعد أكبر مستوردي القطاع بنهاية أغسطس الماضي بقيمة 536 مليون دولار في مقابل 273 مليون دولار بنمو 97%.

 

وحلت كندا في المركز الثاني بقائمة أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء المصرية برغم تراجع قيمة صادرات القطاع لها بنسبة 19% لتسجل 422 مليون دولار في مقابل 523 مليون دولار.

 

وقفزت صادرات مواد البناء المصرية لإسبانيا خلال الفترة من “يناير-أغسطس 2021″بنسبة 375% لتسجل 318 مليون دولار في مقابل 67 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، لتحتل المركز الثالث ضمن أكبر الدول المستوردة من القطاع.

قيمة الصادرات صادرات مصر المجلس التصديرى المجلس التصديري لمواد البناء صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية

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