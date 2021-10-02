تعليق "عدوية" فاجأني.. هاني شنودة يستعيد ذكرياته مع "زحمة يادنيا زحمة" |شاهد

قال الموسيقار " هاني شنودة "، إنه كان من المعجبين بالفنان الشعبي أحمد عدوية، موضحا أنه كان يذهب ورائه في أي مكان عند تقديمه لأغنية جديدة، ووصفه بـ " ناي مصر الحزين" .



وأضاف الموسيقار هاني شنودة ، خلال لقائه مع برنامج " صباح البلد "، والمذاع على فضائية "صدى البلد "، من تقديم الإعلامية " لميس سلامة "، أن الفنان أحمد عدوية كان بينه وبين إحدى الشركات الفنية عقد، واتصلوا بي وأنه يتبقى له في العقد إصدار شريط غنائي، واخترت أنا من بين الأغاني المقرر تقديمها في هذا الشريط كلام " زحمة يادنيا زحمة" ولحنتها، على الرغم أن الشركة كانت تعتبرها أغنية حزينة.

وواصل " شنودة “، سرد ذكرياته مع هذه الأغنية، قائلا: ”كان عندي أول ماكينة "إسبريسو" في مصر، وجه عدوية وشربنا القهوة معا واستمعوا للحن، ولم يظهر على المنتج ولا عدوية أي انطباع عن اللحن، ومشيوا من عندي، ويومين بالضبط كلمني عدوية وقالي: لحنك ده مبيطلعش من نفوخي".