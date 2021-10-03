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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حقيقة إجراء تعديل وزاري قريبا.. فيديو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال أحمد بلال عضو مجلس النواب ، أنه حتي الأن ليس هناك أي احتمالية لأى تغيير وزاري ولم يصل الينا أي شيء من هذا القبيل في الهيئة البرلمانية .

وأضاف أحمد بلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناه "الحدث اليوم " ، ليس هناك أي معلومات عن حدوث تعديل وزاري ولم يرد الينا كـ أعضاء مجلس نواب أي شيء ، مؤكدا أن النواب يهتمون بقانون المعاشات وهناك كثير من النواب قدموا تعديلات بشأن هذا القانون .

وأوضح احمد بلال ، أنه يجب أن نهتم بقانون تجريم زواج القاصرات مؤكدا أن هذا القانون لاقي إهمال شديد علي مدار السنوات الماضية ولم يكن لها أي عقوبة رادعة لم يقوم بها .

السنوات الماضية المعاشات مجلس النواب عضو مجلس النواب تعديل وزاري قانون المعاشات

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