حقيقة إجراء تعديل وزاري قريبا.. فيديو

قال أحمد بلال عضو مجلس النواب ، أنه حتي الأن ليس هناك أي احتمالية لأى تغيير وزاري ولم يصل الينا أي شيء من هذا القبيل في الهيئة البرلمانية .

وأضاف أحمد بلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناه "الحدث اليوم " ، ليس هناك أي معلومات عن حدوث تعديل وزاري ولم يرد الينا كـ أعضاء مجلس نواب أي شيء ، مؤكدا أن النواب يهتمون بقانون المعاشات وهناك كثير من النواب قدموا تعديلات بشأن هذا القانون .

وأوضح احمد بلال ، أنه يجب أن نهتم بقانون تجريم زواج القاصرات مؤكدا أن هذا القانون لاقي إهمال شديد علي مدار السنوات الماضية ولم يكن لها أي عقوبة رادعة لم يقوم بها .