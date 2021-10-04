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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في توفير سكن لائق للمصريين

مدير برنامج الأمم
مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

أشاد الدكتور عرفان علي المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بدور مصر في توفير سكن لائق بالمصريين.

 

وقالت الدكتور عرفان علي في كلمته اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بعد تسليمه جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021:" هناك معايير فنية تتعلق بعملية تقييم المؤسسات والأفراد للحصول على جائزة التنمية الحضارية  وجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".

 

وأضاف:" الجانب الاجتماعي في مشاريع وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية له ثقل كبير، بحيث تم التركيز على توفير سكن ميسر عن طريق برامج التمويل الميسر ".

 

وتابع: " الجانب الاجتماعي في  مشاريع الإسكان يتصل بتوفير حق السكن اللائق  للمصريين  والذي يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية ".

 

الأمم المتحدة السكن اللائق المجتمعات العمرانية وحدات سكنية وزارة الاسكان

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