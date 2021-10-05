خالد صديق يكشف عن أهم التحديات التي واجهت الدولة للقضاء على العشوائيات

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضارية، إن جميع المشاريع التي تم إقامتها للقضاء على العشوائيات، كان بها عدد كبير من التحديات وأهمها ثقة المواطنين في الحكومة بانها ستقضي على العشوائيات.

وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أن البدء بالتنفيذ وتسكينهم، ونقلهم إلى مناطق أمنة أثبتت أن الوعود التي قطعتها الحكومة للمواطنين قامت بتنفيذها بالفعل مما جعل هناك ثقة من المواطنين للحكومة.

وتابع خالد صديق، أن التطوير العمراني أهم مراحل التطوير، مؤكدا أن خطة التطوير ليست خطة عمرانية فقط ولكن خطة شاملة لتطوير حياه الإنسان بكافة المناحي.

هناك مشروع تطوير القاهرة التاريخية

وأشار مدير صندوق التنمية الحضارية إلى أن هناك مشروع تطوير القاهرة التاريخية، وتطوير حدائق الفسطاط، وغيرها من المشاريع الكبرى، إضافة إلى أن هناك مشروعا واعدا وراقيا لمنطقة متحف الحضارات.