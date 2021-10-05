للطلاب المستجدين أيضا.. التعليم العالي: تطعيم طلاب الجامعات أمر إلزامي

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الدراسة هذا العام ستعود إلى ماكانت عليه قبل كورونا، مع إلتزام جميع من بنتمي بتلك المنظومة بالتطعيم، حيث تم إنجاز نسبة كبيرة منه سواء من حصل على جرعتين أو جرعة واحدة بنسبة تفوق ال90% لأعضاء هيئة التدريس.



وأضاف عادل عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولي"، "بالنسبة لتطعيم الطلاب ف الوزارة تعمل على قدم وساق حتي ولدينا محدد يومي يفوق ال36 ألف جرعة يوميا".



وأكد على أن الطلاب المستجدين على هامش إجراءات الكشف الطبي لهم، حيث يتناولوا لقاح كورونا أثناء إنهاء إجراءات الكشف، لافتا إلى أن التطعيم أمر ضرورى وأمر لامفر منه.



وأشار إلى أن هناك تيسيرات تقدمها وزارة الصحة فيما يخص التطعيم، من خلال دخول الطالب على موقع الوزارة الخاص بالتطعيم، حيث هناك خانة مخصصة لطلاب الجامعات، معقبا: “يقدر الطالب فورا فى نفس اليوم لأقرب مركز شباب له والحصول على التطعيم”.

وأفاد أن جميع الجامعات وفرت كل نقاط التطعيم لديها والفرق الفنية، وليست هناك حجة لعدم الإلتزام بذلك، متابعا أنه خلال الإجتماع الماضي للوزارة شددت على التزام جميع الجامعات بالإجراءات الإحترازية.