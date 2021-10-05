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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 33 محضرا متنوعا لمخالفي الإجراءات الاحترازية بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى ، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 33 محضر متنوع، منها 9 محاضر كمامة ، و11 محضر إشغال طريق ، و3 محاضر بيئة ، و10 محاضر نظافة، وذلك خلال  24ساعة.

 

 وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 25 مسجد، و40 مدرسة، و5 مواقف سيارات و 3 جمعية زراعية و46 شارع، و 4 مراكز شباب، و 6 مقار وحدات محليه قروية، و12 ماكينة صرف ألي بالقرى، و37 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.


وأكد محافظ الغربية، على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

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كما شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

رئيس المحلة حملات نظافة تطبيق إجراءات كورونا اغلاق مقاهي الشيش ردع مخالفين

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