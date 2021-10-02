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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف يشيعون جثمان الطفلة "نورهان" ضحية الإهمال الطبي في المحلة

أهالي قريةعطاف بالمحلة
أهالي قرية"عطاف" بالمحلة يشيعون جثمان الطفلة"نورهان" الضحية

شهدت قرية عطاف بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم خروج الآلاف من أسر وعائلات القرية لتشييع جثمان الطفل "نورهان أسامة" في مشهد مهيب عقب أداء صلاة الجنازة  بالمسجد الكبير بذات القرية ودفنها حتى مثواها الأخير بمقابر الأسرة .

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وطالبت الأسرة الجهات المعنية بالتحقيق والقصاص لوفاة ابنتهم بدعوى الإهمال الطبي داخل غرفة عمليات مستشفى طنطا الجامعي .

وأصيبت  والدة الطفلة نورهان بحالة من الانهيار ودخلت في نوبة بكاء هستيرية وكذلك جدها بعد علمهم بنبأ وفاتها وأكدوا أن حقها لن يضيع.

وكان المستشار أحمد حسن المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية  أصدر  توجيهاته إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق العاجلة في واقعة وفاة الطفلة "نورهان أسامه" في العقد الأول من عمرها عقب إجراء عملية استئصال كيس دهني باليد وهو ما تسبب في تعرضها لوعكة صحية تسببت في لفظ أنفاسها الأخيرة عقب مضي 20 يوما على وجودها بالعناية المركزة .

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وشدد المحامي العام في تعليماته على استعجال الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة داخل مشرحة مستشفي طنطا الجامعي ومناظرتها للوقوف على أسباب الوفاة والتأكد من وجود إهمال طبي من عدمه .

وكانت غرفة العناية المركزة بقسم الجراحة بمستشفيات جامعة طنطا شهدت  وفاة الطفلة نورهان أسامة ٨ سنوات بالمستشفى الجامعى بطنطا بمحافظة الغربية عقب دخولها في غيبوبة تامة وفقدان للوعي بعد إجرائها جراحة لإزالة كيس دهني بيدها اليمنى حيث تدهورت حالتها  وقيام أسرتها بتقديم بلاغ إلى نيابة أول طنطا اتهموا فيه عدد من الأطباء بالتسبب فى ما آلت إليه حالتها واتهموهم بالأهمال وباشرت النيابة التحقيقات في البلاغ عقب إعلان وفاة الطفلة .

 

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جنازة الطفلة نورهان ضحية الإهمال الطبي قرية عطاف مركز المحلة يحقق الاهمال الطبى النيابة العامة تحقق

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