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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد المنتدى الشبابي المصري الروسي

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا روسيا

استقبلت مكتبة الإسكندرية، وفدًا من الشباب المصري الروسي المشاركين في المنتدى الشبابي المصري الروسي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بعنوان "الابتكار والذكاء الاصطناعي" في الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر بالقاهرة والعلمين الجديدة. 

 

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تفقد الوفد، خلال الزيارة، قاعات مكتبة الإسكندرية ومتاحفها ومعارضها، وتعرف الشباب المشارك بالمنتدى على الخدمات البحثية والرقمية التي تقدمها المكتبة للقراء والباحثين والزوار.

 

وفي سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية غدا، الأربعاء، في تمام الواحدة ظهرًا احتفالية كبرى بمناسبة الانتهاء من مشروع ترميم مخطوطات بطريركية الروم الأرثوذكسية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والبابا ثيودورس بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر بلدان إفريقيا، والسيد خرلامبوس باكريتزيس مدير مؤسسة "Anastasios G. Leventis" القبرصية وهي الجهة المانحة للمشروع.


وتشهد الاحتفالية عرض سبعة مخطوطات تمثل الدفعة الأخيرة من إجمالي 87 مخطوط قام بترميمها ومعالجتها ورقمنتها فريق عمل معملي الترميم والكيمياء بإدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي يتناول مراحل المشروع منذ بدايته في أكتوبر 2012 وحتى مراحله الأخيرة في إبريل 2021. 


والتزم فريق عمل الترميم بالحفاظ على السمات التاريخية والفنية للمخطوطات المرممة، من خلال اتباع المعايير الدولية في المعالجة الكيميائية، واختيار مواد الترميم، وخطوات الصيانة، وتصميم علب الحفظ خالية الحموضة.

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