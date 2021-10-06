محمد الشهاوي يحكي عن تفاصيل مشاركته في ملحمة أكتوبر المجيدة.. فيديو

روى اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، تفاصيل مشاركته فى ملحمة أكتوبر المجيدة وتدريب الجنود على كيفية إرتداء الأقنعة وكيفية مواجهتهم أى أسلحة كيميائية من العدو الإسرائيلي، قائلا: إنه كان هناك معدات لكل فرد خلال حرب أكتوبر يطلق عليها مهمات الوقاية الفردية، وهو القناع الواقي، معقبا: "لو العدو استخدم غاز كنا بنعد لحد 8 ثواني فقط ونلبسه".

وأضاف محمد الشهاوي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن ذلك القناع كان متطورا أكثر من القناع الطبي، موضحا أنه يقي من جميع الغازات وأنواعها، حتي الغبار الذرى والمواد البيولوجية.



وتابع: "الجندي كان بيقدر يكتم نفسه فى 8 ثواني، وبالتالي لاتؤثر أى غازات، كما أن الجندي يستطيع أن يقاتل فى ظل استخدام العدو تلك الأسلحة، إضافة إلى إرتداء البدلة الواقية لأفراد الاستطلاع والأفراد الذين يقومون بمهمات خطرة".



وأشار إلى أن هناك مهمة كبيرة جدا قامت بها القوات في حرب أكتوبرضد العدو الإسرائيلي، وهي الاستيلاء على النقاط القوية، قائلا: "كان هناك 31 نقطة قوية ،كل نقطة على مساحة 4 آلاف متر مربع، أى فدان مجهزة تحت الأرض.. وفى 6 أكتوبر تم الاستيلاء عليها".

