لماذا رقم 10؟ .. سر هدية محمد صلاح لـ موسيماني

لم تطفو على السطح أو تظهر للإعلام بوادر أي علاقة صداقة تجمع مدرب النادي الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والنجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

تغريدة واحدة من موسيماني ألهبت الفضول وطرحت تساؤلات عدة عن علاقة اللاعب الدولي بالمدير الفني الأهلاوي، وهل يجمعهما سابق معرفة .. وما انتماء صلاح الكروي ؟

ماذا قال موسيماني ؟

فاجأ المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني الجميع بالكشف عن هدية محمد صلاح له، قبيل الانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يلاقي ليبيا في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وكتب موسيماني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "مو صلاح، أشكرك على إرسال قميصك رقم 10 لي".

وتابع موسماني: أنا أشعر بالتواضع، أنت قدوة وأمل للأطفال في العالم، وأثبت أن كل شيء ممكن أن يحدث".

Mo Salah, thank you for the #10 Jersey you sent to me. I am really humbled. You are an idol and hope for children Globally and have proven that it is possible and doable. 🇪🇬🙏🤲🏿 https://t.co/k3Tm2zxh2V — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) October 5, 2021

ما سر الرقم 10 ؟

وثارت تساؤلات كثيرة حول سر الرقم 10 الذي منحه محمد صلاح لبيتسو موسيماني، خاصة وان الفرعون المصري لا يرتدي هذا الرقم وانما يرتديه زميله ساديو ماني.

وهل طلب موسيماني من صلاح تيشيرت ساديو ماني ؟ .. بالتأكيد الأمر بعيد عن الواقع والمنطق، وهل القميص الذي لم يكشف صورته ساديو ماني مدون عليه إسم صلاح أم لا؟.

والأقرب للواقع أن محمد صلاح اهدى الرقم 10 إلى موسيماني احتفالًا بحصوله على البطولة العاشرة للأهلي في سجل دوري أبطال إفريقيا.

وقد يجد محمد صلاح في تلك الطريقة تعبيرًا مناسبًا عن تهنئته للأهلي وجمهوره بالبطولة الغالية التي حصدها الاهلي للمرة الثانية على التوالي.

هل محمد صلاح أهلاوي ؟

وجد جمهور الأهلي من هدية محمد صلاح إلى موسيماني والمعنى الضمني للتهنئة ردًا شافيًا على خالد الغندور الذي زعم زملكاوية محمد صلاح وتشجيعه للزمالك في نهائي القرن امام الأهلي.

واعتبر جمهور النادي الأهلي أن اللاعب المصري وفخر العرب محمد صلاح اهلاوي الإنتماء على الرغم من قرب انضمامه للزمالك في وقت ما، لكن ذلك لم يغير من هويته وانتمائه شأن الكثيرين من اللاعبين.

وذكر جمهور الأهلي أن محمد صلاح تربطه علاقة قوية بأسطورة الاهلي محمد أبو تريكة الذي اتخذه محمد صلاح مثالًا وقدوة في الجد والإلتزام.

هدايا لكل لاعبي المنتخب

وشوهد محمد صلاح بعد مباراة ماراثونية امام مانشستر سيتي، يحمل حقيبته وشنطة بها قمصان لزملائه في منتخب مصر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع ليبيا في الجولة الثالثة والرابعة في تصفيات مونديال قطر 2020/2022