تدريب طلاب جيولوجيا الأزهر بـ فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد

اختتمت شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والمسئولة عن استخراج الفوسفات من محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب كلية العلوم – قسم الجيولوجيا بجامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك بموقع الشركة الإنتاجي في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، وهو ما يؤكد مكانة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة تدفع بعجلة التنمية وترتقي بكفاءة الكوادر المستقبلية.



وأكد المهندس ثروت حجاب، مدير موقع الشركة بالوادي الجديد، أن البرنامج الذي انطلق في 21 يونيو الجاري وتُوج اليوم بتسليم شهادات إتمام التدريب للطلاب، كان فرصة مثالية لتعريفهم بالتراكيب الجيولوجية لهضبة أبو طرطور وطبقة الإنتاج، فضلًا عن الطرق المتبعة في إدارة الأبحاث الجيولوجية بالشركة.



وقال: لقد تحملت شركة فوسفات مصر تكاليف الإقامة والإعاشة للمتدربين، في خطوة تؤكد حرص الشركة على الاستثمار في تدريب الشباب ورفع قدراتهم في هذا المجال الحيوي، وقد تولت شركة فوسفات مصر كامل نفقات الإقامة والإعاشة للمتدربين، وهو ما يعكس التزامها بدورها المجتمعي والعلمي.