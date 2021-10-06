هدية غير متوقعة من محمد صلاح لـ بيتسو موسيماني.. تعرف عليها

أهدى لاعب منتخب مصر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قميصه رقم 10، لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي.



وكتب موسيماني عبر حسابه على موقع “تويتر”: "مو صلاح، أشكرك على إرسال قميصك رقم 10 لي".



وتابع موسماني: أنا أشعر بالتواضع، أنت قدوة وأمل للأطفال في العالم، وأثبت أن كل شيء ممكن أن يحدث".

Mo Salah, thank you for the #10 Jersey you sent to me. I am really humbled. You are an idol and hope for children Globally and have proven that it is possible and doable. 🇪🇬🙏🤲🏿 https://t.co/k3Tm2zxh2V — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) October 5, 2021

كان محمد صلاح قد انضم لمعسكر منتخب مصر ببرج العرب، أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب ليبيا في 8 أكتوبر الجاريـ على ستاد برج العرب، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتضم قائمة مصر:

محمد صلاح، محمد النني، وأحمد حسن (كوكا)، ومصطفى محمد، وعمر مرموش، أحمد حجازي، محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وباهر المحمدي ومحمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم وأحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي وأحمد سيد "زيزو" وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي".