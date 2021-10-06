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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات المونديال.. محمد صلاح جاهز لقيادة منتخب مصر..وكيروش يفتش في الأوراق الليبية

منتخب مصر
منتخب مصر

اكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بوصول محمد صلاح أمس وانتظامه فى المعسكر  استعدادا لمواجهتى ليبيا المقرر إقامتها 8 و 11 أكتوبر الجاري ضمن لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وبدأ كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب فى التجهيز بقوة لمواجهتى ليبيا الحاسمتين فى مشوار مصر نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبل ،

 

وقام الجهاز المعاون بتوفير فيديوهات تفصيلية لكيروش عن ليبيا والأداء الذى يقدمه خلال الفترة الماضية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف.

ويلعب كيروش على الجانب المعنوى بالنسبة للاعبين داخل معسكر المنتخب فى برج العرب فى ظل قناعاته بأن المنتخب يمتلك كتيبة من اللاعبين الجيدين القادرين على حسم المواجهتين المقبلتين أمام ليبيا دون  أزمات .

وعقد كيروش جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران المنتخب وأكد ضرورة بذل أقصى جهد ممكن خلال الأيام المقبلة مشيرا إلى أنه اختار أفضل العناصر الممكنة للمنتخب فى الوقت الراهن ومطالبا الجميع بالتركيز الكامل واستغلال الفرصة من أجل إثبات الذات لأن الفوز على ليبيا أمر  ضرورى ومهم من أجل الحفاظ على فرص التأهل للمونديال ولا مجال لتحقيق نتيجة غير الفوز فى المباراتين .
 

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كان كيروش قد أعلن استبعاد كلا من علي جبر وأحمد توفيق ومحمد مجدي قفشة وأحمد ياسر ريان ومصطفي فتحي ومحمد شريف وأحمد سمير  ومهند لاشين وسام مرسي وكريم حافظ من معسكر المنتخب.

وأعلن كيروش قائمة المنتخب النهائية لمواجهتى ليبيا والتى ضمت كلا من :حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي ، وفى الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف وفى الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وفى الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد وعمر مرموش.

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