كيروش : سعيد بتألق محمد صلاح .. والمنتخب هو النجم الأوحد

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن تألق محمد صلاح أمر جيد .

وقال كيروش إنه لا يفضل الحديث عن لاعب بعينه في المنتخب مشيرا إلي أنه يحب الحديث عن المنتخب كفريق واحد .

وأضاف أن منتخب مصر هو النجم الأول بالنسبة له وجاء هنا من أجل كتابة تاريخ جديد مع الفراعنة .

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أنه درس ليبيا جيدا قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء الجمعة المقبل.

وقال كيروش أعلم كل صغيرة وكبيرة عن منتخب ليبيا وجاهزون للفوز عليه مشيرا إلى امتلاك منتخب مصر كتيبة من ألمع النجوم .

واضاف ليبيا تتصدر المجموعة الآن وهدفنا الفوز من أجل تصدر المجموعة ، المباراة صعبة ولكن سنقاتل من أجل الفوز .

وقال كيروش أن كرة القدم لا تعترف سوي بالجهد والعرق ولابد من أن يبذل الجميع أقصي جهد ممكن من أجل العبور وتحقيق الفوز .

واضاف وقت المعسكر كان ضيقا ولكن نحن جاهزون تماما لمواجهتي ليبيا وتحقيق الفوز.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:-

علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.