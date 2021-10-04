عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش : سعيد بتألق محمد صلاح .. والمنتخب هو النجم الأوحد

كيروش مدرب منتخب
كيروش مدرب منتخب مصر

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن تألق محمد صلاح أمر جيد .

وقال كيروش إنه لا يفضل الحديث عن لاعب بعينه في المنتخب مشيرا إلي أنه يحب الحديث عن المنتخب كفريق واحد .

وأضاف أن منتخب مصر هو النجم الأول بالنسبة له وجاء هنا من أجل كتابة تاريخ جديد مع الفراعنة .

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أنه درس ليبيا جيدا قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء الجمعة المقبل.

وقال كيروش أعلم كل صغيرة وكبيرة عن منتخب ليبيا وجاهزون للفوز عليه مشيرا إلى امتلاك منتخب مصر كتيبة من ألمع النجوم .

واضاف ليبيا تتصدر المجموعة الآن وهدفنا الفوز من أجل تصدر المجموعة ، المباراة صعبة ولكن سنقاتل من أجل الفوز .

وقال كيروش أن كرة القدم لا تعترف سوي بالجهد والعرق ولابد من أن يبذل الجميع أقصي جهد ممكن من أجل العبور وتحقيق الفوز .

واضاف وقت المعسكر كان ضيقا ولكن نحن جاهزون تماما لمواجهتي ليبيا وتحقيق الفوز.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:-
علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. إعصار شاهين يقترب من السعودية

استقرار الدولار في البنوك..اعرف الأسعار

بسبب جملة في فيلم حمام الملاطيلي.. قصة إهدار دم شمس البارودي

بايدن في ورطة بسبب ديون أمريكا.. والجمهوريون: الرئيس نائم منذ 3 أشهر

أولى الجلسات غدا.. "الشيوخ" يعلن خطة عمل دور الانعقاد الثاني

الرئيس الروسي يوقع مرسوما بإقرار "عيد الأب"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

شلل إلكتروني..عطل مفاجئ يضرب مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

خصم 50 % من راتب الموظف في هذه الحالات.. تعرف عليها

اقفل الراوتر.. هاشتاج "الواتساب" يتصدر التريند عقب العطل المفاجئ

زيادة 3 جنيهات في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم.. تفاصيل

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف: الناس كل حياتي| فيديو

لارش فيلكس.. نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

رئيس أكاديمية الفنون في حوار لـ صدى البلد: السيسي أعاد للمرأة مكانتها واهتمامه بالفن لا يمكن إغفاله

فيديو جراف| أخفوا المخدرات في ملابسهم.. نجل شاروخان في ورطة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ