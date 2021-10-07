احذر استخدامه.. تطبيق شهير يسبب نفاذ بطارية آيفون بسرعة

أفاد تقرير سابق نشره موقع "toms guide"، بأن بعض مستخدمي هواتف آيفون أبلغوا عن مشكلة كبيرة تحدث لأجهزتهم بعد أن قاموا بالترقية من تحديث iOS 14.8 إلى نظام تشغيل آبل الأحدث iOS 15.

ووفقا للتقرير، أوضح مستخدمو هواتف آبل الشهيرة، أن المشكلة تكمن في نفاذ طاقة البطارية بسرعة الأمر الذي يتسبب في إعادة شحن هاتف آيفون أكثر من مرة خلال اليوم.

هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 15 تواجه مشكلة في البطارية



وأوضح المستخدمون أن مشكلة نفاذ الشحن بهواتف آيفون، تؤدي لاستنزاف أكثر من 30 % من بطارية هواتفهم بعد استخدام تطبيق دفق الموسيقى سبوتيفاي Spotify.



وبعد سلسلة من الشكاوى الواردة من المستخدمين، أقرت شركة سبوتيفاي Spotify، أن تطبيق دفق الموسيقى الخاص بها على أجهزة آبل، قد يتسبب في استنزاف كبير للبطارية وارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون التي تعمل على نظام التشغيل iOS 15.



وفي بيان لها، قالت سبوتيفاي إنها أبلغت فريق iOS الفني الخاص بها بالمشكلة لإجراء مزيد من التحقيق، على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد حتى الآن لموعد توفر الإصلاح.

لذا من المحتمل أن تقدم سبوتيفاي مثل هذا الإصلاح من خلال تحديث البرنامج الثابت أو خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، في غضون ذلك، تطلب الشركة من المستخدمين الذين يواجهون مشكلات مماثلة النقر فوق الزر "+ تصويت" و "اشتراك" ليتم إخطارهم بأي تطورات.

ويتميز التشغيل نظام iOS 15 من آبل، الذي تم إصداره حديثًا بمجموعة كبيرة من الترقيات الجوهرية، بما في ذلك تنسيق الإشعارات الجديد والنص المباشر والمزيد.

ومع ذلك، بالنسبة للعدد الكبير من مستخدمي هواتف آيفون تأتي ترقيات iOS 15 بمشكلات عديدة، حيث أفاد الكثيرون أن تحديث البرنامج الجديد قد تسبب بمشكلة أخرى بالأجهزة المقترنة مثل Apple Watch و AirPods.

وعلى ما يبدو أن نظام التشغيل iOS 15، يؤثر أيضًا على تطبيقات الطرف الثالث، من بينها سبوتيفاي Spotify، إذ أن تطبيق دفق الموسيقى يستهلك ما يقرب من 30٪ من بطارية جهاز آيفون في الساعة، مما يعني أن تشغيل التطبيق لمدة 3 ساعات تقريبًا يمكن أن يجعل الهاتف بدون شحن.

فيما أقرت سبوتيفاي أيضًا أن بعض المستخدمين قد يواجهون مشكلات ارتفاع درجة الحرارة أيضًا، على الرغم من عدم وجود تقدير لدرجات الحرارة الدقيقة المقدمة.