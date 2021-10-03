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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تطرح تحديث iOS 15.0.1 لأجهزة آيفون.. كل ما تريد معرفته

نظام iOS 15
نظام iOS 15

أطلقت شركة آبل تحديث نظام التشغيل iOS 15.0.1، وهو التحديث الأول لنظام تشغيل أجهزة آيفون الخامس عشر الذي تم إصداره الشهر الماضي.

 

وبحسب ما ذكره موقع"macrumors" التقني؛ يأتي التحديث الجديد من آبل، لإصلاح العديد من المشكلات في إصدار iOS 15، بعد تثبيته على هواتف آيفون خلال الأيام الماضية.

 

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آبل تطلق نظام التشغيل الأحدث من آبل iOS 15.0.1


وبمجرد أن تم إطلاق نظام التشغيل الأحدث من آبل iOS 15، واجه العديد من المستخدمين عدة مشكلات في هواتفهم من بينها جدولة التخزين الخاطئة، وشاشة اللمس غير المستجيبة، والكاميرا غير الوظيفية، وأوامر Siri الرئيسية المفقودة، واختفاء الصور والمزيد.


ووفقا لآبل يعمل تحديث iOS 15.0.1 على إصلاح بعض الأخطاء التي يواجهها مستخدمو آيفون، حيث قد يعرض تطبيق الإعدادات تنبيهات مستمرة بشأن سعة التخزين وأنها أصبحت ممتلئة، ويمكن أن تبدأ التأملات الصوتية في العمل على ساعة آبل لبعض مشتركي Fitness +.

 

وتخطط الشركة لإصلاح خطأ Core Animation الذي يمنع المطورين من الاستفادة الكاملة من تقنية ProMotion بشاشات أجهزة آيفون الحديثة والتي تعمل بمعدل تحديث 120 هرتز للرسوم المتحركة لتطبيقها.

 

وكانت آبل قد زودت iOS 15، ببعض الميزات البارزة مثل إعادة تصميم متصفح Safari وميزة SharPlay وووضع Focus Mode و Live Text و Virtual Look Up.

 

ويجلب تحديث iOS 15.0.1، المزيد من ميزات الأمان والخصوصية للقضاء على المزيد من الأخطاء، وللحصول على تحديث النظام الجديد يمكنك لمستخدمي هواتف آيفون الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

آيفون نظام التشغيل iOS 15 0 1 إصدار iOS 15 آبل أجهزة آيفون

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