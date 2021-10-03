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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل قد تطلق آيفون 14 بأعلى سعة تخزين تقدمها الهواتف الذكية في العالم

آيفون 13
آيفون 13

ضاعفت شركة آبل Apple، السعة التخزينية القصوى لهواتف آيفون 13 لهذا العام، وعلى الرغم من أن يفصلنا عاما كامل من إطلاق سلسلة iPhone 14، ولكن الشائعات حول الجيل التالي من أجهزة آيفون بدأت بالظهور على الإنترنت منذ عدة أسابيع.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشارت أحدث التقارير إلى أن شركة آبل تخطط لمضاعة الحد الأقصى للسعة التخزينية لأجهزة آيفون للعام المقبل، وإذ صحة حقيقة التسريبات الأخيرة، فسوف تدعم الشركة الأمريكية هواتف تشكيلة آيفون 14 بسعة 2 تيرابايت من تخزين QLC.

 

 

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آيفون 14 قادم بسعة تخزين خارقة 2 تيرابايت


وكانت شركة آبل قد أعلنت خلال العام الجاري، عن سلسلة هواتفها الأحدث آيفون 13، حيث قدمت هاتفي iPhone 13 Pro و Pro Max بسعة تخزينية تصل إلى 1 تيرابايت، والتي تعد من أبرز مزايا الجيل الثالث عشر من هواتف آيفون، إذ حصلت المجموعة على ترقية عن الإصدارات السابقة، التي بلغت مساحة التخزين الداخلية التي جاءت بها حوالى 512 جيجابايت.

ولا يذكر المصدر صراحةً أي طرازات التي ستأتي بسعة تخزين 2 ترابايت، ولكن إذا كانت شركة آبل تخطط حقًا لتقديم سعة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت، فمن المحتمل أن تقدمها  متغيرات Pro و Pro Max من آيفون 14، مع توقع زيادة سعة الطرازات المتبقية من 512 جيجابايت إلى 1 تيرابايت.


ومن المتوقع أن تكون ميزات الكاميرا الجديدة أحد أسباب الارتفاع في سعة التخزين، إذ أن مالكو أجهزة آيفون لهذا العام بحاجة إلى سعة تخزينية تبلغ 256 جيجابايت على الأقل، في طرازي Pro و Pro Max من أجل تسجيل مقاطع فيديو ProRes بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما يمكن للإصدار بسعة 128 جيجا بايت تسجيل مقاطع فيديو ProRes بدقة 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية.

FrontPageTech)
صورة مسربة لهاتف آبل القادم iPhone 14 Pro Max
آيفون آبل iPhone 14 آيفون 13 آيفون 14 2 تيرابايت

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