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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن احتفالات الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

محافظ أسيوط يعقد جلسة حوارية في مركز شباب ناصر بالوليدية

محافظ أسيوط يعقد
محافظ أسيوط يعقد جلسة حوارية بمركز شباب ناصر بالوليدية

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالشباب وعقد جلسة حوارية معهم بمركز شباب ناصر بالوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك ضمن لقاءاته المتكررة بهم التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في جميع القطاعات ورؤية مصر 2030.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعميد محمد إسماعيل، المستشار العسكري للمحافظة، وأيمن محروس، رئيس حي شرق، والعديد من القيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب ناصر.


بدأ اللقاء بالسلام الوطني، وردد الحضور النشيد الوطني ثم القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب من رئيس مجلس إدارة مركز شباب ناصر، والتي رحب فيها بمحافظ أسيوط وجميع الحضور، أعقبتها كلمة ترحيب من وكيل وزارة الشباب والرياضة. 

 

وتم عرض فيلم وثائقي عن بطولات حرب أكتوبر وإنجازات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بأسيوط، كما جرى تكريم عدد من أسر شهداء ومصابي الحرب وأبطال انتصار أكتوبر، وعرض فقرة استعراضية لفرق الفنون الشعبية التابعة لمديرية الشباب والرياضة.


وبعث المحافظ والحاضرين تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

وأكد المحافظ أن “القوات المسلحة المصرية تقدم على مر العصور أبطالا ونماذج مضيئة نستلهم منها روح التضحية والوفاء، ويزداد فخرنا واعتزازنا عاما بعد الآخر بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة ومعهم أبناء الشرطة، حيث اقترنت الشهادة ببطولات عظيمة تبعث علينا جميعا الفخر والعزة، كما تشهد بلادنا جبهة حرب أخرى للتنمية والبناء بمشروعات في جميع القطاعات لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين”.


وأشار محافظ أسيوط إلى أن رفع الوعي الوطني والانتماء للوطن الغالي لدى النشء من أولويات المحافظة التي أدرجت محور بناء الإنسان بخطة التطوير الخاصة بها، ويتم تفعيل ذلك من خلال دمج الأنشطة (الرياضية، والثقافية، والفنية) بأبعاد وطنية ملهمة تعكس وعي الشباب المشارك فيها بقيمة الوطن والانتماء له لمواجهة الفكر المتطرف والتصدي له، وهذا ما تدعو له القيادة السياسية بقوة من خلال دعم جميع الأنشطة الشبابية ودمج الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتفكير والإبداع، داعيًا الشباب وصغار السن ممن لم يعاصروا انتصار أكتوبر ١٩٧٣ إلى أن يقرأوا عن هذا الإنجاز وما صنعته القوات المسلحة، مؤكدا أهمية أن نستلهم من روح انتصارات أكتوبر المجيدة طريقًا للعمل وتحقيق الهدف. 


وتم خلال الجلسة الحوارية التي أدارها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، استعراض بعض أسئلة الشباب ومقترحاتهم وأفكارهم الإبداعية، وأجاب محافظ أسيوط عن تساؤلات الشباب ومقترحاتهم المتعلقة بالعديد من القطاعات المختلفة، مطالبا بتفعيل مشاركة الشباب المجتمعية وزيارة المشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرض المحافظة والمشاركة في جميع الفعاليات لإكسابهم الخبرة والمعرفة.


كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح"، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمرحلتيها الأولى والثانية والتي تضم 150 قرية لتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.


وأكد المحافظ استمرار عقد اللقاءات الشبابية بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإتاحة الفرصة أمام الشباب والفتيات للمشاركة في تلك اللقاءات، لافتًا إلى دعمه الكامل لمراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة وتبنيه للمواهب الشابة في مختلف الرياضات، مشيرًا إلى الدعم الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والشباب.

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