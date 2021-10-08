حكاية قرية بالدقهلية..سلامون قلعة التريكو لسنوات ولها باع فى الصناعة

تعد قرية سلامون بمحافظة الدقهلية

من القرى البالغة في القدم بمصر وصاحبة تاريخ عريق في الصناعة والتجارة. ‏

‏حيث قال ايهاب الشربينى، صاحب كتاب "حكايات شوارع المنصورة" أن كلمة «سلامون» فرعونية قديمة وتعني بستان آمون وأعطيك معلومة أي قرية مصرية تنتهي بالحروف ‏‏(مون) مرتبطة بالمعبود المصري القديم آمون وهذا يعني أنها منطقة ذات تاريخ عريق ولها جذور عميقة .‏

‏واضاف ان القرية اكتسبت القرية شهرة عظيمة بداية من السبعينيات باعتبارها قلعة لصناعة التريكو في مصر ... ولولا ‏تدخل الكثير من العوامل الداخلية والخارجية لتحارب مشروع قومي عظيم لكانت سلامون منطقة صناعية ‏مهمة مثل «يوركشاير» في إنجلترا والتي قامت اعظم صناعات فيها على يد سيدات ورجال القرية جعلت ‏إنجلترا من أعظم دول العالم ... ‏

‏وأوضح ان قدرة سلامون على الإبداع في التصنيع ليست جديدة، فقد قرأت في مجلة تعود لعام 1960 عن تجربة ‏سيدات سلامون الفريدة في التصنيع، وقرأت كتاب عن تاريخ القرن التاسع عشر أن سلامون لها سوق عظيم ‏في الدقهلية لتجارة الأقمشة والمنتجات.. هذه القرية متعطشة للنجاح..وهناك ثلاثة كتب علمية كلها ‏تتحدث عن تجربة سلامون.. تستطيع هذه القرية أن تكون بؤرة نجاح يمتد شعاعها إلى جميع القرى ‏المجاورة وتقضي على البطالة والكيف وكل السلبيات في قرانا.. ولكننا بحاجة إلى معرفة أسباب إجهاض ‏تجاربها العظيمة. ‏

‏واضاف " الشربينى" ان سكانها حوالى أربعين ألف تبعد عن مدينة المنصورة حوالي 5 كيلو وتضم نقطة شرطة وبها ثلاث مدارس ‏ابتدائي ومدرستان إعدادي ومدرسه ثانوي عام ومدرسه ثانوي صناعي ومعهد ازهري ابتدائي وإعدادي كما ‏يوجد بها خمسة مساجد من أجمل المساجد وتحوي كنيسة وبها مستشفى تكامل صحي وأغلب المنشآت علي ‏نفقة أهل القرية بالجهود الذاتية.‏

‏واضاف بان الوحدة المحلية تضم أربع قري ( سلامون - ميت مزاح - الدنابيق - كفر ميت فاتك - وثلاث عزب سرسو ‏الغربية والبحرية وعزبة أبو مصطفي).‏