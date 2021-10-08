فيفي عبده تستعرض أنوثتها بفيديو على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدا، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت فيفي عبده مستعرضة أنوثتها علي انغام أغنية يا حلو صبح، ونال الفيديو إعجاب متابعيها.



وكشفت الفنانة الاستعراضية فيفى عبده ، عن تعرضها لحوادث سير، وطريقة تصرفها.

وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،قائلة:" مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

وتابعت فيفى، عبده قائلة: "أول ما اشتريت عربية، وحبيت أسوقها خدت أختي جنبي، وانا ماشية لقيت حد بيخبط على العربية بيقولى أنتى خبطتى طفلة، أول ما قالى كده نزلت جريت وقعدت على الرصيف وسبت أخدتى أضربت".

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