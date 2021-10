تحليل البيانات للمبتدئين.. ورشة تدريبية بجامعة حلوان اليوم

ينظم مركز دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «تحليل البيانات والتصور للمبتدئين»، اليوم، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وأوضح الدكتور محمد القصاص أن وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.

ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتور محمد عبدالله دخيل قسم النبات والميكروبيولجي كلية العلوم - جامعة حلوان خلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:



1. Why R in Research?.

2. Install R, RStudio, and Packages

3. Data Entry and Descriptive Statistics

4. Scatter Plots and Fit Line.

وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للباحثين المهتمين بالبحث العلمي وتحليل البيانات.



فيما تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، فى تمام الساعة 07:00 مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84677336360?pwd=MmhKRXlETTdMVEM5Vit6QVNmcy9Fdz09

Meeting ID: 846 7733 6360

Passcode: 109156