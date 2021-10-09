قفزة بصادرات الأدوات الصحية المصرية بنسبة 261% لجنوب أفريقيا و128% لأمريكا و90% لبريطانيا

قفزت صادرات الأدوات الصحية لجنوب أفريقيا بنحو 261% لتبلغ 2.237 مليون دولار في مقابل 620 ألف دولار، ولأمريكا بنسبة 128% لتسجل 2.184 مليون دولار مقابل 957 ألف دولار، ولبريطانيا بنسبة 90% لتصل لـ 17.436 مليون دولار في مقابل 9.161 مليون دولار.

واضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه انه نمت صادرات الأدوات الصحية لإيطاليا بنسبة 64% لتبلغ 6.165 مليون دولار خلال الفترة من”يناير- أغسطس 2021، في مقابل 3.748 مليون دولار، وللأردن لتسجل 4.284 مليون دولار في مقابل 2.407 مليون دولار بنمو 28%، ولفرنسا لنحو 4.744 مليون دولار في مقابل 3.725 مليون دولار.

وزادت صادرات مصر من الأدوات الصحية لليبيا لتبلغ 6.255 مليون دولار في مقابل 3.04 مليون دولار بنمو 16%، ولتركيا لنحو 5.354 مليون دولار في مقابل 4.563 مليون دولار بارتفاع 17%، بينما انخفضت للسعودية لنحو 2.105 مليون دولار في مقابل 2.756 مليون دولار بتراجع 24%.