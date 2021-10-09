مثل 11 سبتمبر.. فرنسا تعتقل طيارًا خطط لتفجير طائرته بكاتدرائية نوتردام

اعتقلت أجهزة الأمن في فرنسا طيارا خطط لتفجير طائرته فوق كاتدرائية نوتردام وسط باريس، على غرار تفجير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، نقلا عن مصادرها، إن الطيار المشتبه به تم اعتقاله، الخميس، بعد إبلاغ أحد المقربين منه الشرطة الفرنسية، حيث تم وضعه رهن الاحتجاز.

وبحسب التقارير، فإن الطيار في الخمسين من عمره، ولديه "طائرة صغيرة" وكان يخطط للاصطدام بكاتدرائية نوتردام بالطائرة التي يمكنها حمل 4 أشخاص.

وأبلغ أحد أقارب الطيار الشرطة بالمخطط، مؤكدا للأمن "سترون أنه بعد أيام، ستصطدم طائرة بنوتردام".

وقال مصدر أمني للصحيفة إن الطيار يعاني من "مشاكل نفسية كبيرة"، مشيرا إلى إمكانية إحالته إلى أحد مراكز الأمراض النفسية وإخضاعه لفحص طبي لتحديد ما يعاني منه.

وعثر المحققون في فرنسا على قائد الطائرة، الخميس، داخل كنيسة سان سولبيس، حيث تمت مصادرة هاتفه، وخلال تفتيش منزله، لم يعثر الأمن على دليل على استعداده لتنفيذ الهجوم.

وتعرضت كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق ضخم في 2019، ما تسبب في انهيار سقف الكنيسة ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 مترا.