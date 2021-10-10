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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

الأولى من نوعها..ضابط مرور يتنكر لضبط سائق ميكروباص رفض الالتزام بخط السير

السيارات المخالفة
السيارات المخالفة

شهدت محافظة دمياط، اليوم واقعه هى الأولى من نوعها حيث تنكر رئيس مباحث مرور دمياط واستقل سيارة سرفيس للوقوف حول حقيقه عدم التزام السائق بخط السير. 

 

وتنكر المقدم أحمد عبد الباقي رئيس مباحث مرور دمياط مستقلا سيارة ميكروباص خط سير الاعصر_ عزب النهضة" من منطقة الأعصر تحمل رقم ط د م 1538، وتعامل على أنه أحد المواطنين وطالب السائق  بعدم مخالفة خط السير، لكن السائق رفض، وكان سبب رفضه الزحام الشديد، وامام إصرار السائق علي عدم الالتزام بخط السير، قام الراكب وهو الضابط باسترداد نقوده مطالبا السائق بالتوقف وسحب الرخص الخاصة.

 

  وكشف رجل المرور عن هويته وقام بالتحفظ على السيارة و إلغاء خط السير الخاص بها وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط بتفعيل هذا الإجراء على المخالفين.  

 

 كما أكد العميد محمد سيف مدير إدارة المرور بدمياط ، ان الإدارة ستقوم بحملات مكثفة خلال الفترة القادمة للتصدى لأى مخالفات متعلقة بذلك ، ويتم تلقى شكاوى المواطنين بشأن مخالفات السائقين  من خلال إرسال رقم السيارة المخالفة على   الواتس آب الخاص بمكتب محافظ دمياط على رقم  01005109607.   

 

 كما تم تخصيص رقم لتلقي شكاوى المواطنين بشأن مخالفات السائقين سواء كانت متعلقة بخطوط السير أو بالتعريفة المقررة، فضلا عن قيام إدارة المرور بتنظيم تلك الحملات بشكل مكثف بكافة أنحاء المحافظة للسيطرة علي تلك المخالفات ومنع انتشارها.   

 

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