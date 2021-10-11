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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هولندا تكتسح جبل طارق بسداسية.. وتركيا تفوزعلى لاتفيا في تصفيات المونديال

منتخب هولندا
منتخب هولندا

فاز المنتخب الهولندي على نظيره جبل طارق بستة أهداف دون مقابل، في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

 

افتتح فيرجيل فان دايك التسجيل لمنتخب هولندا في الدقيقة التاسعة بضربة رأسية من متابعة للضربة الركنية التي نفذها ممفيس ديباي من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 19، أهدر ممفيس ديباي ركلة جزاء، لكنه أصلح خطأه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 21،  كما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب هولندا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، سجل دينزل دومفريس الهدف الرابع لمنتخب هولندا في الدقيقة 48، أعقبه دانجوما بالهدف الخامس في الدقيقة 75، ثم الهدف السادس عن طريق مالين في الدقيقة 87  لتحصد “ الطواحين الهولندية” نقاط المباراة الثلاث.

وبتك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب هولندا للنقطة 19 في صدارة المجموعة السابعة، فيما توقف رصيد جبل طارق عند صفر من النقاط في المركز السادس والأخير.

وفي نفس المجموعة، فاز المنتخب النرويجي على نظيره المونتنيجري بهدفين نظيفين، فيما فازت تركيا على لاتفيا بهدفين لهدف.

المونديال جبل طارق النرويج هولندا تركيا قطر فان دايك كأس العالم ممفيس ديباى منتخب هولندا

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