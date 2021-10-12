هيئة الدواء تعلق على إدراج 20 مادة جديدة في جدول المخدرات.. فيديو

قال الدكتور حمادة شريف، المدير العام بهيئة الدواء المصرية، إن هئية الدواء المصرية تدرج موادا كيميائية ضمن جدول المخدرات، موضحا أن سلطت إدارج المواد في جدول المخدرات انتقلت إلى هيئة الدواء عن طريق وزارة الصحة.



وأضاف "شريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر عضو في اللجنة الدولية للمخدرات والتي تنعقد بشكل دوري وتصدر توصيات خاصة بجداول المخدرات، معقبا: "الهيئة تأخذ بتوصيات اللجنة وتتعامل وفقها وترى المواد المدرجة على قائمة المخدرات بالفعل والأخرى غير المدرجة".

وأشار إلى أن الهيئة تحول المواد غير المدرجة إلى لجنة ثلاثية مكونة من الهيئة ووزارتي الداخلية والعدل، ثم تصدر قرارا لإدراج تلك المواد في قوائم المخدرات، موضحا أن الـ20 مادة الجديدة المدرجة في جدول المخدرات ليست أدوية موجودة في الأسواق.

وأكد أن القرار استباقي لمنع تلك المواد من الدخول إلى مصر لأنها تستخدم في تصنيع المخدرات التخليقية، مردفا أن تلك المواد لن تدخل مصر نهائيا، لأنها أدرجت على جدول المخدرات رقم 1 وهو ما يصعب دخولها.

ونوه الدكتور حمادة شريف، المدير العام بهيئة الدواء المصرية،إلى أن تلك المواد لم تدخل من قبل إلى الأسواق المصرية.