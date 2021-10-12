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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديا| الاتحاد السكندري يهزم شباب المعمورة 8-0

لقاء الاتحاد السكندري
لقاء الاتحاد السكندري ومركز شباب المعمورة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في تحقيق فوز كبير على مركز شباب المعمورة بثمانية أهداف نظيفة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء أمس على هامش استعدادات زعيم الثغر لإنطلاق بطولة الدوري المصري 

 

سجل أهداف الاتحاد كل من :"خالد الغندور وأحمد على هدفين وكريم الديب هدفين وكريم ممدوح والسيد سالم وعادل نيمار 

 

 

 

الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للموسم الجديد

 

وقرر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفني للفريق، الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق اعتبارا من اليوم  ولمدة أسبوعين.


جاء ذلك استعدادا لانطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ .


وقرر حسام حسن المدير الفني للفريق خوض تدريب الفريق الأول على فترتين لتجهيز الللاعبين فنيا وبدنيا .


وعقد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري جلسة مع لاعبي الفريق لتحفيزيهم وتأهليهم  من أجل المنافسة على كافة البطولات القادمة وإسعاد جماهير زعيم الثغر .

الدوري المصري الاتحاد السكندري حسام حسن نادي الاتحاد السكندري خالد الغندو احمد علي

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الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للموسم الجديد

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