ضبط 9 أطنان من خام الذهب فى حملة بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط 9 أطنان من أحجار خام الذهب بحوزة شخص، فى حملة على المتهمين بالتنقيب عن الذهب فى الجبال الشرقية بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بقيام حملة فى مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب، تم ضبط شخص أثناء قيادته سيارة محمل عليها 160 جوالا من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 9 أطنان، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد وجه أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمرور المفاجئ الغير معلن للمتابعة الميدانية معدلات ونسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ، والوقوف من أرض الواقع على الإيجابيات لتعزيزها وأيضاً السلبيات لسرعة تلافيها في إطار الجهود والأنشطة الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "للتطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وقام أعضاء الوحدة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بتفقد مشروعات المبادرة بقرى وادى خريت وعنيبة وتوابعهم التابعة لمركز نصر النوبة والتي ستخدم حوالى 32 ألف و 104 نسمة ، وشملت الجولة بقرية وادى خريت تفقد مبنى مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 15 % ، وأيضاً مبنى مجمع الخدمات الزراعية.

وتفقدت اللجنة بدء أعمال الهيئة القومية شبكات الإنحدار قرية أرمنا وعنيبة 2 حيث أن محطة المعالجة بأرمينيا سوف تستقبل تصرفات الصرف الصحى لقرى " إبريم وعنيبة وأرمينيا ومصمص بنصر النوبة ، وأيضاً المنشية الجديدة بكوم أمبو ".

يأتى ذلك تأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.