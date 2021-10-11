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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

السفير الأمريكي بالقاهرة يزور المعالم السياحية والأثرية في أسوان

السفير الأمريكي يزور
السفير الأمريكي يزور المعالم السياحية باسوان

قام جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، بزيارة مدينة أسوان فى جولة سياحية ، شملت العديد من المواقع الأثرية الموجودة بالمحافظة، والتى تتميز بالطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة، بإعتبارها درة المدن النيلية.

 

وشملت جولة السفير الأمريكي في أسوان ، والتي رافقه خلالها اثنين من أصدقائه، عدداً من المواقع الأثرية وهى معبد فيله ومقابر النبلاء وجزيرة الألفنتين، واستمعوا إلى شرح وافى من الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، عن الحضارة المصرية القديمة والعصور المتلاحقة فى تاريخ مصر بأقصى جنوبها.

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وعبر جوناثان كوهين عن حبه الشديد للآثار المصرية والحضارة الفرعونية، التى أبهرت العالم رغم مرور 7 آلاف سنة، مشدداً على حرصه واهتمامه بزيارة المواقع الأثرية المختلفة فى كافة ربوع جمهورية مصر العربية.

 

يشار إلى أن السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، بدأ جولة سياحية برفقة اثنين من أصدقاءه استهلها بمحافظة الأقصر وزار عدداً من المعالم الأثرية فيها، ثم توجه جنوباً إلى محافظة أسوان لزيارة معبد إدفو ، بالإضافة إلى معبد فيله ومقابر النبلاء وجزيرة ومتحف الألفنتين، ومن المقرر أن يعود غداً الثلاثاء، للقاهرة مرة أخرى.

 

في سياق آخر، نجح فريق طبى بمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، والمخصصة لحالات العزل المصابة بفيروس كورونا، فى إجراء أول عملية ولادة لتوأم من سيدة مصابة بفيروس كورونا، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للطفلين، وتأكد سلامتهما من الإصابة بالفيروس وتم تسليمهما لأسرتهما خارج المستشفى.  

 

وكانت سيدة تبلغ من العمر 36 عاماً من محافظة أسوان، وصلت إلى مستشفى الصداقة شرق مدينة أسوان، التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والمخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وفى شهرها الأخير من الحمل.  

 

ومع مرور أقل من 48 ساعة على دخول السيدة لمستشفى العزل، بدأت تظهر عليها مقدمات الولادة، وهو ما أضطر إدارة المستشفى تحت إشراف الدكتور أشرف حماد، مدير المستشفى، لدخولها غرفة العمليات لاستقبال مولودها. 

 

ومن جانبها أشارت الدكتورة فاطمة سعيد نائب مدير المستشفى، التجهيزات الطبية بأنه بالتنسيق بين أقسام العزل والعمليات والحضانات بالمستشفى نجح فريق طبى بمشاركة الدكتورة سمر خالد الفقى، أخصائى النسا والتوليد بالمستشفى، ومدحت صالح، أخصائى الأطفال المبتسرين والحضانات، فى ولادة أول توأم داخل المستشفى للسيدة المصابة وهما "ولد وبنت".  

 

وصرحت إدارة المستشفى، بخلو الرضيعين من أى أمراض وتلقيهم التطعيمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وتم تسليمهما لأسرتهما، فى ظل فرحة عامرة لأفراد الأسرة. 

 

هذا وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط 4 أطنان من أحجار خام الذهب بحوزة شخص، فى حملة على المتهمين بالتنقيب عن الذهب فى الجبال الشرقية بمحافظة أسوان. 

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