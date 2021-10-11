بـ 139 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروع كوبري السيل العلوي|صور

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات الأداء بمشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمزلقان السيل جنوب مدينة أسوان.

كما تابع المحافظ إجراءات طرح وإسناد مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النقرة بطول 75 كم وبتكلفة 250 مليون جنيه ، وأيضاً مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى خريت بطول 15 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه ، بالإضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة بطول 20 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه.

جاء ذلك فى إطار متابعة المحافظ المتواصلة أولاً بأول للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارية ، مشيداً بجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير حيث يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال الوزارة وبواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى .

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية هذه المشروعات فى تلبية الإحتياجات الجماهيرية الملحة ومنها خلق محاور قادرة على تسهيل الحركة المرورية والحد من الحوادث وذلك للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين .

ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العاشرة للطرق والكبارى بأن مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى شهد حتى الآن تنفيذ 16 قاعدة وخازوق مع الحوائط الساندة للأساسات حيث تبلغ التكفلة المبدئية للمشروع 139 مليون جنيه ويصل طول الكوبرى إلى 560 متر وعرضه 19متر ، وبحمولة تصميمية تصل إلى 120 طن ، بينما تبلغ إجمالى أطوال طرق الخدمة للكوبرى ألفين متر وبعرض 7,5 م ، لافتاً إلى إنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد المقايسات المطلوبة لتغيير مسارات خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى التى تقع فى إتجاه وموقع الأعمال الإنشائية وذلك لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال وإفتتاح الكوبرى فى نهاية يونيو القادم .

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان اليوم بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت مداهمة عدد من مخازن الخردة والنباشين بنطاق حى جنوب وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الصادرة في إجتماع الأمس للمسئولين بالمحليات والجهات التنفيذية المختلفة بشأن تنظيم حملات لمداهمة مخازن النباشين والخردة .

وأسفرت الحملة عن إغلاق 4 مخازن وذلك عقب ضبط بعض اللوحات الإرشادية الخاصة بالمرور ، بجانب بعض الأعمدة الخاصة باللوحات ، مع ضبط صاحب المخزن وتحرير محضر بالواقعة ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة معه ، بجانب المرور على بعض الأسواق ، وإزالة الإشغالات المختلفة ، وقد شارك في الحملة نواب رئيس المدينة ، وشرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى ، بجانب لجنة المتابعة الميدانية التي شكلها محافظ أسوان للمتابعة الدقيقة لتعليمات وتوجيهات المحافظ أثناء جولاته الميدانية أو رداً على الشكاوى الواردة .

جانب من أعمال إنشاء كوبرى السيل العلوى بأسوان