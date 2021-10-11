لجنة محافظة أسوان تتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى نصر النوبة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمرور المفاجئ الغير معلن للمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ، والوقوف من أرض الواقع على الإيجابيات لتعزيزها وأيضاً السلبيات لسرعة تلافيها.

ويأتي ذلك في إطار الجهود والأنشطة الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "للتطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

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وقد قام أعضاء الوحدة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بتفقد مشروعات المبادرة بقرى وادى خريت وعنيبة وتوابعهم التابعة لمركز نصر النوبة والتي ستخدم حوالى 32 ألف و 104 نسمة ، وشملت الجولة بقرية وادى خريت تفقد مبنى مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 15 % ، وأيضاً مبنى مجمع الخدمات الزراعية.

كما تفقدت اللجنة بدء أعمال الهيئة القومية لشبكات الإنحدار لقرية أرمنا وعنيبة 2 حيث أن محطة المعالجة بأرمنا سوف تستقبل تصرفات الصرف الصخى لقرى " إبريم وعنيبة وأرمنا ومصمص بنصر النوبة ، وأيضاً المنشية الجديدة بكوم أمبو ".

كما قامت اللجنة بمتابعة الأعمال الإنشائية لمجمع المدارس الثانوي والإعدادي بقريه أرمنا بنسبة تنفيذ ١٥% ، بجانب تفقد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمدرسة الإبتدائية بنفس القرية بنسبة تنفيذ 11 % ، بالإضافة إلى تفقد مجمع الخدمات بقرية عنيبة بنسبة تنفيذ 15 % ، وأختتمت اللجنة جولتها بتفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الزراعية بعنيبة والذى وصلت فيه نسبة التنفيذ إلى 15 % أيضاً .

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتعاون مع مديرية الأمن بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت رصد كافة المخالفات والإشغالات بحديقة السلام والمنطقة المحيطة بها تمهيداً لتطويرها ورفع كفاءتها.

وقد أسفرت الحملة عن رفع وإزالة ٦٠ حالة إشغال وباعة جائلين ، وجارى إستمرار تنظيم الحملات المكبرة لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى ومنع التكدس والإختناقات المرورية مع تسهيل حركة السير للمواطنين وخاصة الزائرين والسائحين وإتاحة الفرصة أمامهم للإستمتاع بالبانوراما الجمالية التي تم تنفيذها بالمنطقة .

ويأتي ذلك إستمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات من أجل إستعادة الوجه الحضارى للمحافظة السياحية.

وكانت قد إستقبلت مديرية الشئون الصحية بأسوان أتوبيس حملة " معا _ نطمئن سجل الآن " ،والذي يواصل نشاطه للمرة الثانية في محافظة أسوان .

وقد تابع الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان فعاليات الحملة بمنطقة موقف الأقاليم وميدان المحطة والسوق السياحي ، ويستمر لمدة يومان في أسوان.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى نصر النوبة

االمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى نصر النوبة