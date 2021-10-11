محافظ أسوان : لا توجد مشكلة كثافات في المدارس

أعرب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن سعادته ببدء العام الدراسي، قائلاً: "أنا اتفاجأت بالسعادة الموجودة سواء من الطلاب والطالبات، أو من أعضاء هيئة التدريس .. يوم جميل واعتبرناه احتفال بعد عودة وغيبة طويلة".

وأضاف أشرف عطية في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "الناس كانت متشوقة تشوف طابور المدرسة والاجراءات الصباحية التي تتم، وسماع الكلمات الوطنية .. أنا مريت على بعض المدارس وشوفت الفرحة في عينيهم ومنظرهم مشرف".

ونوه محافظ أسوان أن عدد المدارس الموجودة في المحافظة هو 1552 مدرسة، مشيراً إلى أن المدارس بها 352 ألف طالب في المراحل التعليمية، أي إن المحافظة لا يوجد بها كثافة في عدد الطلاب.

وتابع أشرف عطية أنه أصدر توجيهات بالنظر إلى مشكلة الكثافات في المدارس، وضرورة توعية المسئولين والإدارين بها، مؤكداً أن محافظة أسوان الآن لا يوجد بها مشكلة كثافة .

وكشف محافظ أسوان عن زيادة أعداد المدارس، قائلاً إنه تم الانتهاء من بناء 11 مدرسة خلال العام الماضي فقط، بالإضافة إلى تطوير 622 مدرسة تطويراً شاملاً، وبفرش كامل.