مدرسة جديدة هدية حياة كريمة للأبنية التعليمية بالشهداء في المنوفية.. صور

استلمت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة المنوفية، مدرسة زاوية البقلى الابتدائية بعد انتهائها بواقع ١٢ فصل مقسمة على ٥ أدوار على مساحة ٣٠٠م٢، وتعتبر المدرسة ثاني إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع الأبنية التعليمية بعد مدرسة الشهيد شوقي الفقي الإعدادية بدراجيل وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الأبنية التعليمية بالريف المصري أو بإنشاء الجديد منها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع ورفع مستوى هذا الجانب من العملية التعليمية بتقليل كثافة الفصول للتيسير على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وخلق المكان والمناخ المناسب واللائق لضمان نجاح العملية التعليمية.

مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة