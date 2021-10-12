بعد تغيبه 10 أيام.. العثور على الطفل السعودي المفقود في جازان

أعلنت أسرة الطفل السعودي المفقود، عبده فايز عتين، اليوم الثلاثاء، العثور عليه بالطريق الدولي شمال جازان، بعد 10 أيام من تغيبه.

وقال والد الطفل فايز عتين، في تصريح لموقع "أخبار 24" السعودي، إنه تم العثور على ابنه مساء أمس على الطريق الدولي شمال مدينة جازان السعودية، حيث كان يعمل في إحدى الشركات.

وأوضح فايز عتين أنه تلقى قبل صلاة المغرب اتصالا يفيد برؤيته يعمل في إحدى الشركات، على الفور توجه لمقر الشركة وعثر عليه وهو بصحة جيدة.

وكانت أسرة عبده عتين، 15 عامًا، وجهت نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمساعدتهم في عملية البحث عن ابنهم الذي غادر المنزل منذ 10 أيام بمحافظة صامطة في جازان.

وتداولت حسابات عبر تويتر صورة للطفل ومقطع فيديو قصيرًا يوثق لحظة خروجه من منزله، في محاولة للمساعدة في التعرف على ملامحه.