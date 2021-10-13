استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى بداية التعاملات اليوم

حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، في معظم البنوك العاملة في مصر.



وتداولت البنوك في مصر أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي عند مستوى 15.68.



واستقر سعر الدولار - في أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر- ليسجل 15.64جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

ويبلغ متوسط أسعار السوق - طبقا للبنك المركزي- بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفى البنوك المصرية، تراجعت العملة الأوروبية (3 - 5) قروش، في بنك مصر والأهلي سجلت 18.03 جنيه للشراء، و18.18 جنيه للبيع، كما تراجعت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي؛ لتسجل 18.05 جنيه للشراء، و 18.21 جنيه للبيع.

ويبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري - طبقا للبنك المركزي - أمام اليورو، 18.08 جنيه للشراء، و 18.23 جنيه للبيع، وتباين سعر الجنيه الإسترليني تباينا طفيفا شراء وبيعا، ففي بنك مصر والبنك الأهلي، سجل 21.23 جنيه للشراء، و 21.43 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، تراجع الإسترليني (5 - 8) قروش شراء وبيع؛ ليسجل 21.26 جنيه للشراء، و 21.46 جنيه للبيع.

ويبلغ - طبقا للبنك المركزي - متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني، 21.33 جنيه للشراء، 21.51 جنيه للبيع، وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره؛ ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه، ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع جديد لصافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لديه بمقدار 153 مليون دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل بنهاية سبتمبر الماضي 40.825 مليار دولار مقارنة مع 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق.